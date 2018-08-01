Американские ВВС провалили испытательный запуск ракеты Minuteman III

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты США Minuteman III завершился неудачей, сообщает ТАСС. Из соображений безопасности ракету пришлось уничтожить во время полёта над Тихим океаном. Об этом доложили в пресс-службе Командования глобального удара ВВС, пишет РЕН ТВ.

Ракета была запущена рано утром 31 июля, однако во время запуска были выявлены аномалии, и к 4:42 по местному времени на неё был отправлен сигнал о самоуничтожении. Для расследования причины неудачного запуска будет сформирована специальная рабочая группа, отмечают Argumenti.ru.

Ракета Minuteman III находится на вооружении США с 1970 года. Как пишут «Новые Известия», ракеты регулярно подвергаются модернизации, и по предварительным данным, их планируют оставить на вооружении до 2020 года.