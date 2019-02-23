Американские военные могут остаться в Сирии

Дональд Трамп заявил, что не меняет курс по Сирии, но может оставить там контингент, передает «Интерфакс.

«Мы сохраняем небольшой контингент вместе с другими - будь то военные НАТО или кто-то еще. Многим людям нравится эта идея. Те 2,5 тысячи военных, которые у нас там есть, они будут перемещены в другие места. Возможно, они будут перемещены в Ирак, где у нас имеется очень мощная база», - подчеркнул Трамп.

Турцию ждёт экономическое разорение, если она начнёт военную операцию в Сирии против курдов после вывода американских войск из арабской республики. Такое предупреждение в адрес Анкары ранее высказал президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

Несмотря на вывод войск США, который начал Вашингтон, сирийские курды не теряют веры в помощь американцев. Об этом в эфире НСН рассказал представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад.

Менее оптимистичен в оценке ситуации тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов. В беседе с НСН он заявил, что курды в очередной раз оказались обмануты, а все заявления США не вызывают доверия и напоминают попытку оправдаться.