Американские военные эксперты оценили российский «Пенициллин»

Новый комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 («Пенициллин»), который скоро получит на вооружение российская армия, вызвал интерес у американских военных экспертов. Американское аналитической издание The National Interest посвятило российскому «Пенициллину» целую статью, описав все плюсы и минусы новейшего изобретения «Ростеха».

Аналитики отметили, что в отличие от радиоэлектронных комплексов контрбатарейной борьбы, которые вычисляют место выстрела по траектории мины или снаряда, «Пенициллин» не пользуется излучателями, поэтому его крайне трудно обнаружить. При этом он может найти места выстрела или пуска ракет в радиусе за несколько секунд при помощи теплодатчиков и микрофонов.

Известно, что в комплексе используются четыре звукотепловых локатора, большая стабилизационная платформа и оптико-электронный модуль для определения шумов и кинетической энергии. Также он оборудован шестью обычными и шестью тепловизионными камерами для высокоскоростной сортировки данных.

Добавим, что «Пенициллин» полностью автоматизирован, чтобы избежать «человеческого фактора», пишет RT.