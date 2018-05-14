Американские ученые развенчали утверждение о пользе алкоголя для сердца

Специалисты Американской ассоциации сердца выяснили, что даже малая доза алкоголя в день опасна для здоровья. Таким образом ученые опровергли утверждение, что умеренное потребление спиртного благотворно сказывается на работе сердца.

Исследователи проанализировали данные более 5200 респондентов и выяснили, что ежедневное употребление всего 10 граммов алкоголя на 5% повышает риск развития фибрилляции предсердий. А каждые последующие 10 граммов приводят к расширению левого предсердия на 0,16 мм, сообщает «Свободная пресса».

Американские специалисты призвали сократить употребление алкоголя либо полностью от него отказаться.