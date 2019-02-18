Американские ученые назвали продукт, вызывающий рак

Специалисты онкологического центра имени Андерсона в США назвали продукты, увеличивающие риск образования злокачественных опухолей. Свое исследование ученые провели на мышах.

Одна группа грызунов сидела на крахмальной диете без сахара, другой давали сахарозу по доле, равной уровню потребления в западных странах, сообщает РЕН ТВ.

Исследование показало, что у группы мышей сахар в крови вызывал ускоренный рост опухоли наряду с появлением метастазов, передает RT. При этом было установлено, что фруктоза была причиной метастазов в легких мышей.

В связи с этим ученые призвали людей сократить потребление сахара, а также продуктов с его высоким содержанием (мороженое, варенье, соки, выпечка). Этот продукт также влияет на появление диабета, болезней сердца и ожирения.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, к чему могут привести переваренные макароны в школах Кемеровской области.

