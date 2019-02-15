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Американские телеканалы замолчали доклад об отсутствии сговора Трампа с РФ

15 Февраля 2019 в 08:40
Американские телеканалы замолчали доклад об отсутствии сговора Трампа с РФ

Американские телеканалы замолчали новость о том, что комитет по разведке Сената США не нашел доказательств сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией, сообщает НСН.

Как отмечает сайт NewsBusters, ни одна из трех основных телесетей (ABC, CBS и NBC) не уделила вечернего эфирного времени репортажу, который был выпущен самим же NBC 12 февраля. При этом эксперты подсчитали, что вечерние шоу на этих телеканалах в общей сложности уделили 2 тысячи 202 минуты (36,7 часов) скандалу вокруг якобы российского вмешательства в американские выборы и контактов сотрудников предвыборного штаба Трампа с российскими представителями.

Эксперты добавляют, что эфирное время, отведенное на «российское дело», оказалось равно почти 19% всего эфирного времени, связанного с Трампом. Речь идет о периоде с 21 января 2017 год по 10 февраля 2019 года.

Отметим что в октябре 2018 года специалисты американского Центра исследований СМИ проанализировали все новостные сюжеты о главе Белого дома, которые выходили с 1 июня по 3 сентября текущего года на телеканалах ABC, CBS и NBC. Они выяснили, что почти все сюжеты о президенте Трампе носили негативный характер, а из основных тем, о которых были новостные сюжеты, сразу две касались России.

Напомним, что 12 февраля председатель комитета по разведке Сената США республиканец Ричард Бёрр заявил об отсутствии фактических доказательств сговора между Трампом и Россией. 

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