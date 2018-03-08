Пятница
09 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Американские танкисты оценили безопасность «Арматы»

8 Марта 2018 в 21:09
Американские танкисты оценили безопасность «Арматы»

Специалисты из США назвали российский танк Т-14 «Армата» безопасной машиной, сообщает Business Insider.

«В Т-14 нужна команда из трех человек. Они сидят в отсеке [изолированном от топлива и боеприпасов], это звучит довольно безопасно», — сказал один из собеседников.

Другой из американских танкистов отметил, что «Армата» показалось ему слишком автоматизированной. При этом он был уверен, что «русские обычно делают вроде автомата Калашникова — даже если бросить его в грязь, он всё равно будет работать».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.