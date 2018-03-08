Американские танкисты оценили безопасность «Арматы»

Специалисты из США назвали российский танк Т-14 «Армата» безопасной машиной, сообщает Business Insider.



«В Т-14 нужна команда из трех человек. Они сидят в отсеке [изолированном от топлива и боеприпасов], это звучит довольно безопасно», — сказал один из собеседников.

Другой из американских танкистов отметил, что «Армата» показалось ему слишком автоматизированной. При этом он был уверен, что «русские обычно делают вроде автомата Калашникова — даже если бросить его в грязь, он всё равно будет работать».