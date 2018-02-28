СМИ: Россия взломала избирательную систему США, но ничего там не поменяла

Разведка США нашла значительные доказательства, что в семи штатах государственные веб-сайты или системы регистрации голосования были компрометированы российскими «тайными агентами» в преддверии выборов президента 2016 года, сообщает NBC News.

Однако, издание также сообщает, что все представители штатов и федерального уровня, с которыми оно беседовало, соглашаются, что ни один голос не был изменен и ни один избиратель не был убран из списков.

Согласно определениям разведки США, чтобы «компрометировать» достаточно просто «войти» на избирательные вебсайты, системы регистрации голосов и базы данных избирателей.