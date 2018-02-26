Американские СМИ рассказали о возвращении детей ИГИЛ в Россию

Российское правительство возвращает детей исламистских боевиков домой к бабушкам и дедушкам, пишет The New York Times в репортаже из Грозного в Чечне.

После освобождения городов от захвата ИГИЛ, были обнаружены сотни и, возможно, тысячи детей, которые там родились или были привезены мужчинами и женщинами, которые приехали в Сирию для поддержки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Российская сторона предпринимает усилия, чтобы вернуть этих детей домой. С августа 2017 года уже были возвращены 71 ребенок и 26 женщин, отмечает издание.

«Хотя Россия может показаться на удивление снисходительной в такой политике, ее действия показывают практичный расчет по безопасности: лучше вернуть детей к их бабушкам и дедушкам сейчас, чем позволить им вырасти в лагерях и возможно вернуться радикализованными взрослыми», - пишет The New York Times.

Отмечается, что дети зачастую находятся в подавленном психическом состоянии и «видели многое». Однако, российские представители полагают, что в новой обстановке дети смогут измениться и жить нормальной жизнью.