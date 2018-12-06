Американские СМИ рассказали о новом супер оружии ФСБ

Издание The National Interest рассказало своим читателям о новом «супер оружии» Федеральной службы безопасности России — крупнокалиберном штурмовом автомате ШАК-12, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Как пишет обозреватель NI Марк Епископос, новый автомат предназначен для ведения ближнего боя в условиях плотной городской застройки, поэтому его планируется использовать в антитеррористических операциях. Кроме того, автомат был представлен на выставках в Индии и Китае и позиционируется, как экспортный продукт, отмечает автор.

Отметим, что штурмовой автомат ШАК-12 был впервые представлен на динамическом показе «Армии-2018».