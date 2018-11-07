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Американские СМИ рассказали о новом способе «вмешательства РФ» в выборы США

7 Ноября 2018 в 07:36
Американские СМИ рассказали о новом способе «вмешательства РФ» в выборы США
Американские СМИ рассказали о новом способе приписываемого России вмешательства в выборы США. Эксперты выяснили, что в отличие от выборов 2016 года, когда одним из главных инструментов якобы вмешательства было распространение в сети фейковых новостей и провоцирующих раздор публикаций, в выборах, состоявшихся 6 ноября, злоумышленники действовали по-другому, пишет Североамериканское бюро НСН.

США готовятся к «российскому вмешательству» в предстоящие выборы
Академики и эксперты в сферы безопасности уверены, что российские агенты вместо создания собственных фейковых новостей и резонансных публикаций, направили усилия на продвижение уже существующих мемов и постов, авторами которых были сами американцы, обычно с крайнеправыми или крайнелевыми взглядами. Таким образом, якобы связанные с Кремлем агенты пытались посеять раздор в американском обществе в предверии выборов, пишет Reuters.

Напомним, что США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Москва опровергает обвинения Вашингтона, указывая на отсутствие прямых доказательств.
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