Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Американские СМИ рассказали, чего боится Путин

8 Августа 2018 в 09:14
Американские СМИ рассказали, чего боится Путин

Обозреватель американской газеты The Washington Post Майкл Морелл заявил в своей статье, что властям США необходимо заставить Путина думать, что может произойти то единственное, чего он боится — восстание российского среднего класса, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По мнению Морелла, антироссийские санкции США и другие действия по борьбе с приписываемым России вмешательством в американские выборы показали себя неэффективными.

«Путин боится одного. Он боится, что в один день российский средний класс наконец-то восстанет против режима и выйдет на улицы, требуя перемен. Санкции, которые ударят в сердце российской экономики и которые увеличат риск неспокойного российского среднего класса, привлекут внимание Путина», — пишет Морелл.

Напомним, США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, в которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.