Американские СМИ рассказали, чего боится Путин

Обозреватель американской газеты The Washington Post Майкл Морелл заявил в своей статье, что властям США необходимо заставить Путина думать, что может произойти то единственное, чего он боится — восстание российского среднего класса, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По мнению Морелла, антироссийские санкции США и другие действия по борьбе с приписываемым России вмешательством в американские выборы показали себя неэффективными.

«Путин боится одного. Он боится, что в один день российский средний класс наконец-то восстанет против режима и выйдет на улицы, требуя перемен. Санкции, которые ударят в сердце российской экономики и которые увеличат риск неспокойного российского среднего класса, привлекут внимание Путина», — пишет Морелл.

Напомним, США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, в которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.