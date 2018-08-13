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Американские СМИ раскрыли вред от «антироссийской истерии»

13 Августа 2018 в 06:15
Американские СМИ раскрыли вред от «антироссийской истерии»
«Антироссийская истерия», которая заставляет американские власти принимать необдуманные решения, идет против национальных интересов США, заявил обозреватель американского телеканала Fox News Джон Дейл Гровер, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По словам Гровера, в настоящее время в США наблюдается пик страха и ненависти по отношению ко всему российскому. Одним из последствий этого журналист называет новые санкции США против России из-за «дела Скрипаля», объявленные Госдепом на прошлой неделе.

Согласно условиям внешнеполитического ведомства, за первой волной ограничительных мер, которые должны вступить в силу 22 августа, последует вторая волна, если Россия не предоставит гарантий прекращения использования химического и биологического оружия и не обеспечит доступ международным инспекторам для проверки этого. Второй раунд санкций США может оборвать практически всю торговлю страны с Россией, что в свою очередь серьезно ухудшит отношения двух стран и усложнит задачу по недопущению возврата к кризисам, наблюдаемым во время холодной войны, отмечает Гровер.

Журналист пишет, что Вашингтону не следует принимать внешнеполитические решения из-за «слепого желания навредить России». По его словам, США необходимо считаться с РФ как с ядерной державой, несмотря на разногласия по многим вопросам. Гровер также подчеркивает, что санкции должны использоваться как прием предотвращения какого-либо поведения, а не в качестве наказания за то, что уже было сделано.

Кроме того, обозреватель Fox News напоминает, что Россия не является угрозой, которая должна заставить Вашингтон противостоять ей по каждому вопросу и принимать каждое пост-советское государство в НАТО. По его словам, членство Черногории в Североатлантическом альянсе является плохой стратегией, которая «игнорирует историческую роль Балкан как пороховой бочки».

В целом, американский журналист обращает внимание на то, что США необходимо работать вместе с Россией по ряду вопросов и не принимать решения, основываясь на «антироссийской истерии». Он считает, что возможно предупредить Россию о недопустимости вмешательства в американскую избирательную систему или использования химоружия на территории страны-члена НАТО, при этом сохранив отношения с РФ от дальнейшего ухудшения. Для этого, однако, необходимо, чтобы американский президент и Конгресс США совместно работали над этой задачей в приоритетном порядке.
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