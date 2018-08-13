Американские СМИ раскрыли вред от «антироссийской истерии»

По словам Гровера, в настоящее время в США наблюдается пик страха и ненависти по отношению ко всему российскому. Одним из последствий этого журналист называет новые санкции США против России из-за «дела Скрипаля», объявленные Госдепом на прошлой неделе.
Согласно условиям внешнеполитического ведомства, за первой волной ограничительных мер, которые должны вступить в силу 22 августа, последует вторая волна, если Россия не предоставит гарантий прекращения использования химического и биологического оружия и не обеспечит доступ международным инспекторам для проверки этого. Второй раунд санкций США может оборвать практически всю торговлю страны с Россией, что в свою очередь серьезно ухудшит отношения двух стран и усложнит задачу по недопущению возврата к кризисам, наблюдаемым во время холодной войны, отмечает Гровер.
Журналист пишет, что Вашингтону не следует принимать внешнеполитические решения из-за «слепого желания навредить России». По его словам, США необходимо считаться с РФ как с ядерной державой, несмотря на разногласия по многим вопросам. Гровер также подчеркивает, что санкции должны использоваться как прием предотвращения какого-либо поведения, а не в качестве наказания за то, что уже было сделано.
Кроме того, обозреватель Fox News напоминает, что Россия не является угрозой, которая должна заставить Вашингтон противостоять ей по каждому вопросу и принимать каждое пост-советское государство в НАТО. По его словам, членство Черногории в Североатлантическом альянсе является плохой стратегией, которая «игнорирует историческую роль Балкан как пороховой бочки».
В целом, американский журналист обращает внимание на то, что США необходимо работать вместе с Россией по ряду вопросов и не принимать решения, основываясь на «антироссийской истерии». Он считает, что возможно предупредить Россию о недопустимости вмешательства в американскую избирательную систему или использования химоружия на территории страны-члена НАТО, при этом сохранив отношения с РФ от дальнейшего ухудшения. Для этого, однако, необходимо, чтобы американский президент и Конгресс США совместно работали над этой задачей в приоритетном порядке.