Американские СМИ раскрыли темы личной беседы Путина и Трампа в Хельсинки

Во время личных переговоров лидеров России и США в Хельсинки, президент РФ Владимир Путин поднял с американским коллегой тему контроля за вооружениями, пишет издание Politico со ссылкой на документ возможных тем переговоров, который российский лидер якобы передал Трампу. Русскоязычный документ изданию передал человек, получивший его от российских представителей, которые описали содержимое, как то, что Путин предложил Трампу в Хельсинки, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Согласно документу, Россия готова расширить ряд договоров по контролю за ядерным оружием, а также добиться новых ограничений по вооружению. Кроме того, пишет Politico, Путин вынес на обсуждение с Трампом запрет на оружие в космосе, что расходится с позицией американского лидера, ранее говоривший о создании космических сил.

Напомним, в ходе саммита лидеров России и США в Хельсинки 16 июля прошли закрытые переговоры Путина и Трампа, на которых кроме них присутствовали только переводчики. В Соединенных Штатах личная беседа двух лидеров вызвала обеспокоенность, и некоторые демократы даже призвали вызвать в суд переводчика Трампа для дачи показаний.