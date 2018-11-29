Американские СМИ призвали не пускать Украину в НАТО

Украина не должна быть членом НАТО, считают в США, а Вашингтону пора прекратить добавлять в альянс страны, представляющие собой угрозу безопасности другим членам организации. Об этом в статье The National Interest написал экс-специальный помощник президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу, сообщаетПо его словам, инцидент в Керченском проливе должен напомнить американцам, насколько им повезло, что президенту Джорджу Бушу-младшему не удалось добавить Украину в Североатлантический альянс, так как в случае перерастания конфликта в полномасштабную войну, Киев, как член НАТО, мог бы активировать Статью 5, по которой нападение на одного из членов альянса расценивается как нападение на каждого другого, и тогда бы США пришлось воевать с Москвой.«Однако у Вашингтона нет повода воевать. Во-первых, Киев мало интересен Западу с точки зрения безопасности. Украина страдала как часть Российской империи и Советского Союза без какого-либо значимого эффекта на Америку или Европу. Нынешние беды Украины вызывают обеспокоенность, но они никому не угрожают», - пишет г-н Бэндоу.

Кроме того, отмечает эксперт, Киев, Европу и Америку не стоит считать неповинными жертвами. Автор вспоминает как Вашингтон и Брюссель поддерживали «цветную революцию», а спустя годы с энтузиазмом начали содействовать уличному путчу против законно избранного президента. Политолог вспоминает, как американские представители власти не стесняясь говорили, кого они хотели увидеть на месте украинского премьер-министра, а после этого должна была последовать экономическая ориентация Незалежной в сторону Европы и плюс к этому, членство в НАТО. Для сравнения, экс-спецпомощник президента США предлагает представить, что Москва вмешалась в дела Мексики, установила нужных себе лидеров и подталкивала страну к вступлению в Варшавский пакт.

«Необходимо общее урегулирование, касающееся Украины и Грузии. Крым не вернется в состав Украины без проигрыша Москвы в войне. Россия вряд ли прекратит ворошить уголья в донбасском костре пока членство НАТО будет официальной целью Украины», - считает политолог.

Однако если Альянс закроет свои двери и отменит санкции, причем без признания Крыма российским, Россия перестанет поддерживать украинских сепаратистов и прекратит другие дестабилизирующие действия, пишет г-н Бэндоу.

«Грузия и Украина склоняются в культурном, экономическом и политическом плане туда, куда хотят, но бросают попытки стать военной миной-ловушкой для Запада. Никто не счастлив, но результат будет для всех благополучным», - отмечает автор.



В заключении эксперт утверждает, что Североатлантический альянс исчерпал себя и рискует втянуть Америку в ненужную войну. Бывший специальный помощник Рейгана советует нынешним властям Штатов перестать расширять альянс за счет небезопасных членов, а вместо этого заняться серьезными переговорами, чтобы закончить «нео-холодную войну», которая развязалась между Москвой и Вашингтоном.