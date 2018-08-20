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В США признали превосходство российских комплексов РЭБ

20 Августа 2018 в 11:12
В США признали превосходство российских комплексов РЭБ

На вооружение американской армии в скором времени поступит мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако он будет уступать российским аналогам, сообщает Breaking Defence.

Аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа США заявил изданию, что американские комплексы РЭБ демонстрируют уверенный шаг в правильном направлении, но уступают российским комплексам, испытанным в Сирии. В их числе «Леер-3», «Москва-1», «Зоопарк-1», «Гармонь» и «Красуха», сообщает RT.

В новый американский комплекс РЭБ Electronic Warfare Technical Vehicle входит бронетранспортер International MaxxPro с системой противоэлектронной борьбы Crew Duke, прошедшей ряд модификаций, пишет Газета.ру.

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