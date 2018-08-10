Американские СМИ: Кремль может избавиться от Трампа, если будет недоволен его политикой

Американское издание Observer пишет, что для президента США Дональда Трампа самым страшным кошмаром является отнюдь не спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного сговора предвыборного штаба и администрации Трампа с российской стороной. Больше всего Трампу стоит бояться, пишет портал, собственного заказного убийства со стороны Кремля, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По словам автора материала, у президента РФ Владимира Путина есть достаточно причин быть недовольным Трампом, на которого было возложено столько надежд.

«Путин думал, что Трамп на посту президента сможет сделать американскую политику более благоприятной для России. Он не понимал, что Москва — это не Вашингтон и что президент Трамп и его советники не принимают все важные решения самостоятельно. В результате, политика США по отношению к России сейчас несомненно жестче, чем при Бараке Обаме», — пишет Observer.

Журналист призывает не преуменьшать способности Кремля навредить Трампу и с уверенностью заявляет, что у Путина есть компромат на Трампа. Однако американскому президенту советуют переживать не только из-за «простого компромата». Учитывая инцидент со Скрипалями в Великобритании и убийство Михаила Лесина в Вашингтоне, пишет Observer, Трампу стоит опасаться за свою жизнь, если он перестанет быть полезным Москве.

«Роберт Мюллер может открыть дверь для импичмента и суда над Дональдом Трампом. Владимир Путин может сделать намного хуже, и ему не надо играть по каким-либо правилам», — заключило американское издание.

Ранее американские СМИ рассказали, чего стоит бояться российскому лидеру Владимиру Путину.