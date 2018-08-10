Пятница
10 августа
USD 66.29
EUR 76.83
Горячие новости

Американские СМИ: Кремль может избавиться от Трампа, если будет недоволен его политикой

10 Августа 2018 в 08:18
Американские СМИ: Кремль может избавиться от Трампа, если будет недоволен его политикой

Американское издание Observer пишет, что для президента США Дональда Трампа самым страшным кошмаром является отнюдь не спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного сговора предвыборного штаба и администрации Трампа с российской стороной. Больше всего Трампу стоит бояться, пишет портал, собственного заказного убийства со стороны Кремля, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По словам автора материала, у президента РФ Владимира Путина есть достаточно причин быть недовольным Трампом, на которого было возложено столько надежд.

«Путин думал, что Трамп на посту президента сможет сделать американскую политику более благоприятной для России. Он не понимал, что Москва — это не Вашингтон и что президент Трамп и его советники не принимают все важные решения самостоятельно. В результате, политика США по отношению к России сейчас несомненно жестче, чем при Бараке Обаме», — пишет Observer.

Журналист призывает не преуменьшать способности Кремля навредить Трампу и с уверенностью заявляет, что у Путина есть компромат на Трампа. Однако американскому президенту советуют переживать не только из-за «простого компромата». Учитывая инцидент со Скрипалями в Великобритании и убийство Михаила Лесина в Вашингтоне, пишет Observer, Трампу стоит опасаться за свою жизнь, если он перестанет быть полезным Москве.

«Роберт Мюллер может открыть дверь для импичмента и суда над Дональдом Трампом. Владимир Путин может сделать намного хуже, и ему не надо играть по каким-либо правилам», — заключило американское издание.

Ранее американские СМИ рассказали, чего стоит бояться российскому лидеру Владимиру Путину.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.