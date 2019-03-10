Воскресенье
10 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Американские сенаторы предложили США завершить войну в Афганистане

10 Марта 2019 в 15:59
Американские сенаторы предложили США завершить войну в Афганистане

Соответствующий законопроект разработали два американских сенатора Рэнд Пол и Том Юдалл. Они призвали США завершить военную кампанию в Афганистане, признав ее победу.

«Принятие закона… закончило бы самую долгую войну Америки…, оказало бы поддержку в глобальной войне с терроризмом и перенаправило бы средства от закончившейся кампании на строительство государственности в Афганистане», - говорится в официальном релизе законодателей.

Ранее ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с НСН заявил о том, что война в этой стране может превратиться из «империалистической» в гражданскую.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.