Американские сенаторы предложили США завершить войну в Афганистане

Соответствующий законопроект разработали два американских сенатора Рэнд Пол и Том Юдалл. Они призвали США завершить военную кампанию в Афганистане, признав ее победу.

«Принятие закона… закончило бы самую долгую войну Америки…, оказало бы поддержку в глобальной войне с терроризмом и перенаправило бы средства от закончившейся кампании на строительство государственности в Афганистане», - говорится в официальном релизе законодателей.

Ранее ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с НСН заявил о том, что война в этой стране может превратиться из «империалистической» в гражданскую.