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Американские кинокритики назвали лучший фильм года

28 Ноября 2018 в 12:20
Американские кинокритики назвали лучший фильм года
Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года. Им стала картина американского режиссёра Питера Фаррелли «Зелёная книга». Звания лучшего актёра удостоился Вигго Мортенсен за роль в этой же ленте.

По мнению экспертов, команда, работавшая над «Зеленой книгой», может рассчитывать на «Оскар». Как правило, выбор Национального совета кинокритиков в большинстве случаев совпадает с решением Национальной академии киноискусств.

Лучшим режиссёром, по мнению кинокритиков, стал Брэдли Купер, сыгравший в фильме «Звезда родилась», пишет RT.

Леди Гага, которая сыграла в картине главную женскую роль, названа лучшей актрисы.

Награждение лауреатов состоится на гала-концерте NBR Awards 8 января.

Ранее НСН писала, что президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов рассказал, о богатом и разноплановом наследии Бернардо Бертолуччи, которое он оставил после себя.

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