Американские кинокритики назвали лучший фильм года

По мнению экспертов, команда, работавшая над «Зеленой книгой», может рассчитывать на «Оскар». Как правило, выбор Национального совета кинокритиков в большинстве случаев совпадает с решением Национальной академии киноискусств.
Лучшим режиссёром, по мнению кинокритиков, стал Брэдли Купер, сыгравший в фильме «Звезда родилась», пишет RT.
Леди Гага, которая сыграла в картине главную женскую роль, названа лучшей актрисы.
Награждение лауреатов состоится на гала-концерте NBR Awards 8 января.
Ранее НСН писала, что президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов рассказал, о богатом и разноплановом наследии Бернардо Бертолуччи, которое он оставил после себя.