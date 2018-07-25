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Американские авиакомпании признали Тайвань провинцией Китая

25 Июля 2018 в 09:13
Американские авиакомпании признали Тайвань провинцией Китая

Авиакомпании сделают Тайвань провинцией Китая. Несколько американских авиаперевозчиков, в том числе American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Hawaiian Airlines, решили подчиниться требованиям КНР и вводят изменения, которые касаются обозначения Тайваня.

Пекин, в частности, настаивал, чтобы перевозчики использовали название «китайский Тайвань» или «китайская провинция Тайвань». Добавим, что этот вопрос Китай неоднократно поднимал в своих письмах многим зарубежным компаниям.

Кроме того, на картах и в рекламных материалах материковый Китай и Тайвань должны быть обозначены одним цветом. Это требование американские перевозчики отныне тоже будут исполнять. 

Издание «Свободная пресса» напоминает, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Но в КНР всегда считали остров своей провинцией, а не отдельным территориальным образованием.

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