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Американские аналитики заявили, что Эрдоган «пересидит» Путина

1 Ноября 2018 в 08:14
Американские аналитики заявили, что Эрдоган «пересидит» Путина

Американские аналитики рассказали, кто из мировых лидеров будет править дольше российского президента Владимира Путина. Согласно исследованию Bloomberg, дольше Путина власть удастся удержать наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а также президенту Турции Реджип Таийп Эрдогану, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Аналитики предполагают, что президенту России удастся удержать власть в течение нескольких лет после истечение срока его правления в 2024 году. Отмечается, что он может сделать это либо внесением поправок в Конституцию РФ, которые позволят ему продолжить быть президентом страны, либо через своего преемника.

«Пересидеть» российского президента может его турецкий коллега Эрдоган, которому аналитики Bloomberg предсказывают правление до 2033 года. В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, скорее всего, сохранят власть после 2044 года, утверждают эксперты.

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