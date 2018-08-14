Американская разведка: Путин остался доволен встречей с Трампом

Американская разведка заключила, что встреча лидеров России и США в Хельсинки 16 июля превзошла ожидания российской делегации, которая осталась довольна результатами саммита, сообщаетсо ссылкой на CNN.Однако, по данным американских спецслужб, в Кремле «недоумевают», почему президент США Дональд Трамп не принимает более дружелюбных к России политических решений.Разведка США уточняет, что российскую делегацию якобы особенно порадовала пресс-конференции лидеров двух стран, которая произошла после их личной встречи. Беседа Трампа и Путина за закрытыми дверями продлилась больше двух часов, напоминает американский телеканал.Отмечается, что комментарий Белого дома или директора Национальной разведки получить не удалось.