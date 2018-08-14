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Американская разведка: Путин остался доволен встречей с Трампом

14 Августа 2018 в 06:43
Американская разведка: Путин остался доволен встречей с Трампом
Американская разведка заключила, что встреча лидеров России и США в Хельсинки 16 июля превзошла ожидания российской делегации, которая осталась довольна результатами саммита, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на CNN. 

Однако, по данным американских спецслужб, в Кремле «недоумевают», почему президент США Дональд Трамп не принимает более дружелюбных к России политических решений. 

Разведка США уточняет, что российскую делегацию якобы особенно порадовала пресс-конференции лидеров двух стран, которая произошла после их личной встречи. Беседа Трампа и Путина за закрытыми дверями продлилась больше двух часов, напоминает американский телеканал.

Отмечается, что комментарий Белого дома или директора Национальной разведки получить не удалось.
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