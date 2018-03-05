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Американцы посмеялись над прической российского сенатора

5 Марта 2018 в 07:22
Американцы посмеялись над прической российского сенатора
Американская газета The New York Post опубликовало статью о члене Совета Федерации РФ Валентине Петренко, назвав ее прическу «увлекательной тайной».

Прическе Петренко приписывают стиль из популярной киносаги «Голодные игры». Также отмечается, что сенатор уже устала говорить о своих волосах, хотя в социальной сети Twitter эта тема очень популярна.

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