Американцы посмеялись над прической российского сенатора

Американская газета The New York Post опубликовало статью о члене Совета Федерации РФ Валентине Петренко, назвав ее прическу «увлекательной тайной».Прическе Петренко приписывают стиль из популярной киносаги «Голодные игры». Также отмечается, что сенатор уже устала говорить о своих волосах, хотя в социальной сети Twitter эта тема очень популярна.