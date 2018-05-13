Американцы признали преимущество российского «Кинжала»

Новейший российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал» может стать главным «убийцей авианосцев» в Тихоокеанском регионе. Такое мнение высказал обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт.

Аналитик отметил, что раньше американские авианосцы больше опасались китайских ракет средней дальности «Дунфэн-21Д» (DF-21D), которые могли уничтожить авианосец на расстоянии 1,4 тысячи километров от береговой линии Китая.

ВМС США признавали свою неспособность защититься от китайских ракет, и вынуждены были вести себя в Южно-Китайском море весьма сдержанно.

Теперь, по мнению аналитика, главную угрозу для американских кораблей будут представлять российские «Кинжалы». Снаряды, которыми оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31, способны держать на прицеле американские авианосцы на расстоянии 3,5 тысяч километров, а при желании – потопить даже самый большой из них с одного удара, пишет Газета.ру