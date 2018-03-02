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Американцы предлагают назвать российское оружие «буфера Меланьи» или «Трамп»

2 Марта 2018 в 10:41
Американцы предлагают назвать российское оружие «буфера Меланьи» или «Трамп»

Жители США предлагают возможные варианты названий для новейшего российского оружия, которое было продемонстрировано во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне предложили американцам принять участие в конкурсе, который проводится на официальном сайте Минобороны РФ, однако, американцы активно начали предлагать названия в соцсетях.

Они предложили, в частности, вариант «буфера Меланьи», потому что «они такие же ненастоящие». Есть предложение назвать российское оружие «Трамп» - потому что «оно оранжевое, принадлежит вам и разрушает все, с чем контактирует».

Есть также варианты: «Падает как биткоин» и «Пепе», передает «ФедералПресс».

Владимир Путин сообщил о новейших разработках России в области вооружений в четверг в ходе Послания Федеральному Собранию.

 

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