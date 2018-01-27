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Американцы по ошибке расстреляли полицейских и чиновников и Ираке

27 Января 2018 в 15:05
Американцы по ошибке расстреляли полицейских и чиновников и Ираке

Семь человек стали жертвами обстрела американского вертолета в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар. Еще 11 человек получили ранения. В командовании заявили, что обстрел произошел по ошибке.

Как сообщил телеканал «Ас-Сумария», американский вертолет атаковал автомобили сил безопасности, в которых находился глава местной полиции и глава администрации региона. Они направлялись на встречу к шейху местного племени.

Военные утверждают, что в районе проходила операция по поимке террориста. Силовики заметили группу вооруженных людей, присутствие который не было согласовано ранее, и открыли огонь. Проводится расследование инцидента. 
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