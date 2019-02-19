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Американцы оценили «смертоносный» танк Т-90МС

19 Февраля 2019 в 08:32
Американцы оценили «смертоносный» танк Т-90МС

Американский портал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС. Отмечается, что его стоимость в 4,5 млн долларов слишком разорительна для российской армии, но вполне подойдет для экспорта.

В статье говорится, что эта боевая машина – боле современная версия танка Т-90, который использовали российские бронетанковые войска с начала 1990-х по 2011 год, передает Ura.ru.

Модернизированная версия оснащена навигационной системой ГЛОНАСС, цифровым компьютером, динамической защитой, более совершенным телевизором, переработанной башней, более мощным дизельным двигателем В-92С2Ф, отмечает RT.

Рособоронэкспорт в настоящее время ведет переговоры по заключению контрактов на покупку Т-90МС с Египтом и Кувейтом, сообщает «Утро.ру». 

Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН подтвердил существование так называемого оружия «Судного дня» и рассказал, как оно способно действовать.

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