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Американцы нашли способ бороться с пробками на дорогах

26 Июля 2018 в 09:28
Американцы нашли способ бороться с пробками на дорогах

Американские ученые нашли способ с так называемыми фантомными пробками, которые возникают без каких-либо объективных причин.

Бороться с ними поможет адаптивный круиз-контроль. Для этого ученые совместно с автопроизводителями провели эксперимент. В котором участвовали почти четыре десятка машин.

В первом случае круиз-контроль работал, во втором — не работал, в третьем — работал не на всю мощь. В результате выяснилось, что влияние на дорожную ситуацию было самое внушительное именно в первой смоделированной ситуации, отмечает издание «Свободная пресса».

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