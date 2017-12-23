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Американцы могут остаться без бесплатного порно

23 Декабря 2017 в 22:25
Американцы могут остаться без бесплатного порно

Из-за нового закона о сетевой нейтральности американцы могут остаться без бесплатных видеороликов порнографического содержания. 

Как пишут американские СМИ, после вступления в силу закона о об отменен нейтральности, владельцы  телекоммуникационных сетей будут вправе ввести дополнительную плату для администраторов различных ресурсов за быстрый доступ к ним.

«Без сетевой нейтральности кабельные каналы и интернет-провайдеры получат абсолютно несправедливую силу», — заявил вице-президент компании Pornhub Кори Принс, отметив, что провайдеры смогут назначать за свой контент любую цену.

По мнению официального представителя порносайта xHamser, закон об отмене сетевой нейтральности является первым шагом на пути к более консервативным правилам на рынке.


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