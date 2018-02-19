Американцы хотят оштрафовать Facebook за российское вмешательство

Более четверти американцев полагают, что необходимо оштрафовать социальную сеть Facebook за ее роль в российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, сообщает USA Today.Онлайн-опрос 1000 американцев, проведенный фирмой Honest Data, показал, что 28% опрошенных хотели бы обязать Facebook заплатить штраф за то, что эта социальная сеть допустила распространение российской дезинформации, в то время как 15% не думают, что штраф необходим.Напомним, ранее американский Минюст обвинил три американские компании и 13 граждан России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Одним из основых инструментов российского вмешательства были названы социальные сети и, в частности, Facebook.