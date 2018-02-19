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Американцы хотят оштрафовать Facebook за российское вмешательство

19 Февраля 2018 в 07:24
Американцы хотят оштрафовать Facebook за российское вмешательство
Более четверти американцев полагают, что необходимо оштрафовать социальную сеть Facebook за ее роль в российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, сообщает USA Today. 

Онлайн-опрос 1000 американцев,  проведенный фирмой Honest Data, показал, что 28% опрошенных хотели бы обязать Facebook заплатить штраф за то, что эта социальная сеть допустила распространение российской дезинформации, в то время как 15% не думают, что штраф необходим.

Напомним, ранее американский Минюст обвинил три американские компании и 13 граждан России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Одним из основых инструментов российского вмешательства были названы социальные сети и, в частности, Facebook.
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