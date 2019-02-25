Американцы исполнят Стравинского и Гершвина в Москве

В Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского 8 апреля состоится концерт «Гершвин-гала» по произведениям двух великих композиторов ХХ века - Джорджа Гершвина и Игоря Стравинского.

Звание национального героя пришло к Гершвину после написания «Рапсодии в стиле блюз» для фортепиано с оркестром и опера «Порги и Бесс». Именно эти два сочинения вошли в программу концерта.

В первом отделении прозвучит «Рапсодия в стиле блюз». Партию солирующего фортепиано исполнит Басиния Шульман. Во втором отделении слушателей ждут фрагменты оперы «Порги и Бесс».

Специально для участия в этом концерте в Москву приедут американские звезды оперной сцены – баритон Реджинальд Смит-младший и сопрано Мишель Брэдли. Вместе с ними на сцену выйдут Симфонический оркестр «Русская филармония» и академический хор «Мастера хорового пения». За дирижерским пультом - Дмитрий Корчак.