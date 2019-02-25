Понедельник
25 февраля
USD 65.51
EUR 74.33
Горячие новости

Американцы исполнят Стравинского и Гершвина в Москве

25 Февраля 2019 в 09:00
Американцы исполнят Стравинского и Гершвина в Москве

В Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского 8 апреля состоится концерт «Гершвин-гала» по произведениям двух великих композиторов ХХ века - Джорджа Гершвина и Игоря Стравинского.

Звание национального героя пришло к Гершвину после написания «Рапсодии в стиле блюз» для фортепиано с оркестром и опера «Порги и Бесс». Именно эти два сочинения вошли в программу концерта.

В первом отделении прозвучит «Рапсодия в стиле блюз». Партию солирующего фортепиано исполнит Басиния Шульман. Во втором отделении слушателей ждут фрагменты оперы «Порги и Бесс».

Специально для участия в этом концерте в Москву приедут американские звезды оперной сцены – баритон Реджинальд Смит-младший и сопрано Мишель Брэдли. Вместе с ними на сцену выйдут Симфонический оркестр «Русская филармония» и академический хор «Мастера хорового пения». За дирижерским пультом - Дмитрий Корчак.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.