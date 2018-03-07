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Американцам рассказали, почему России не суждено быть авторитарной страной

7 Марта 2018 в 07:47
Американцам рассказали, почему России не суждено быть авторитарной страной

Самый распространенный стереотип о том, что Россия была, есть и всегда будет авторитарным государством, если не диктатурой, может быть опровергнут новыми открытиями современных историков, пишет The Washington Post.

«При оптимальном функционировании, раннее государство современной России было построено как олигархия, в которой царь, иногда достаточно слабый, делился властью с мощными аристократическими кланами», - пишет американская газета.

Отмечается, что самой важной аудиторией для новых исторических открытий является российское общество, однако людям на Западе тоже следует знать, что «авторитарное правление не является неизбежной судьбой России».

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