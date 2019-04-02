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Алжирцы встретили ликованием заявление президента Бутефлики об отставке

2 Апреля 2019 в 22:59
Алжирцы встретили ликованием заявление президента Бутефлики об отставке

Ликование началось в алжирской столице после объявления 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики об уходе с поста, передает ТАСС.

Слышны крики радости, раздаются сигналы клаксонов.

Манифестации и митинги с требованием немедленного ухода президента, правительства и всего правящего класса проходили в Алжире с 22 февраля.

Абдель Азиз Бутефлика - алжирский политический и государственный деятель, президент Алжира с 1999 года. Четырежды переизбирался на пост президента. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, восстановить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.

2 марта экс-президенту исполнилось 82 года.

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