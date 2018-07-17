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Альпинист сорвался во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии

17 Июля 2018 в 22:43
Альпинист сорвался во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии

Альпинист сорвался во время восхождения в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, передает РИА «Новости».

Турист входил в группу из пяти человек.

На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Черекский район расположен в юго-восточной части республики Кабардино-Балкария и граничит: с Чегемским районом на западе, с Урванским районом на севере, с Лескенским районом на востоке, с республикой Северная Осетия на востоке, и с Грузией на юге. На северо-западе район граничит с землями Нальчикского городского округа. Рельеф территории района сильно пересечённый.

Черекский район является одним из самых высокогорных на территории Российской Федерации.

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