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Алкогольные энергетики запрещены в России с 1 января

1 Января 2018 в 12:10
Алкогольные энергетики запрещены в России с 1 января

Оборот и производство слабоалкогольных тонизирующих напитков запрещен в России с 1 января 2018 года. К таким относятся напитки, содержащие менее 15% спирта и тонизирующие вещества, перечень которых будет определяться правительством.

Соответствующие поправки была внесены в «Закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Документ меняет порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта и продукции на его основе, пишет RT.

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