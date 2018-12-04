Алкоголь нельзя будет купить в Москве на Новый год

Продажу алкоголя в российской столице уже по традиции ограничат в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники. Об этом рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Как отмечают Известия , во время праздников нельзя будет реализовывать крепкие алкогольные напитки в любой таре, а также прохладительные напитки в стеклянной.

Кроме того, городские власти уже организовали традиционные предновогодние рейды по выявлению подпольно изготовленного алкоголя. По словам Черникова, цель этих мероприятий - сократить количество нетрезвых граждан во время празднований.