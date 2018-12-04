Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

Алкоголь нельзя будет купить в Москве на Новый год

4 Декабря 2018 в 07:47
Алкоголь нельзя будет купить в Москве на Новый год

Продажу алкоголя в российской столице уже по традиции ограничат в местах проведения массовых мероприятий в новогодние праздники. Об этом рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

Как отмечают Известия, во время праздников нельзя будет реализовывать крепкие алкогольные напитки в любой таре, а также прохладительные напитки в стеклянной.

Кроме того, городские власти уже организовали традиционные предновогодние рейды по выявлению подпольно изготовленного алкоголя. По словам Черникова, цель этих мероприятий - сократить количество нетрезвых граждан во время празднований.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.