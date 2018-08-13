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AliExpress опровергает данные о массовой «зачистке» россиян

13 Августа 2018 в 13:15
AliExpress опровергает данные о массовой «зачистке» россиян

Представители онлайн-платформы AliExpress опровергают появившуюся в СМИ информацию о массовой блокировке аккаунтов россиян, у которых открыто большое количество споров с продавцами. Также они не подтверждают сообщения о том, что добавляют таких покупателей в чёрный список. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ритейлера.

Там отметили, что так называемая «чистка» россиян имеет точечный характер. Внимание может привлечь пользователь, который имеет, к примеру, 20 заказов и 19 открытых споров. Такая статистика может напрямую указывать на мошенничество, отмечает RT.

Как отмечает Ura.ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что массовая проверка аккаунтов россиян началась после распространения в сети подробной инструкций о том, как обмануть продавцов AliExpress и получить товар практически бесплатно.


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