AliExpress опровергает данные о массовой «зачистке» россиян

Представители онлайн-платформы AliExpress опровергают появившуюся в СМИ информацию о массовой блокировке аккаунтов россиян, у которых открыто большое количество споров с продавцами. Также они не подтверждают сообщения о том, что добавляют таких покупателей в чёрный список. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ритейлера.

Там отметили, что так называемая «чистка» россиян имеет точечный характер. Внимание может привлечь пользователь, который имеет, к примеру, 20 заказов и 19 открытых споров. Такая статистика может напрямую указывать на мошенничество, отмечает RT.

Как отмечает Ura.ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что массовая проверка аккаунтов россиян началась после распространения в сети подробной инструкций о том, как обмануть продавцов AliExpress и получить товар практически бесплатно.





