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AliExpress массово блокирует «спорщиков» из России

13 Августа 2018 в 11:41
AliExpress массово блокирует «спорщиков» из России

Онлайн-магазин AliExpress приступил к блокировке учетных записей россиян. Об этом сообщает портал Akket, подчёркивается, что эти меры вводятся из-за участившихся попыток обмануть китайских продавцов.

Как напоминают «Известия», правила торговой площадки позволяют покупателю открыть спор с продавцом – в том случае, если в товаре обнаружен брак. Урегулировать вопрос стороны могли при помощи полного или частичного возврата стоимости. Между тем, в последнее время в сети стало появляться большое количество роликов для русскоязычной аудитории. Их авторы подробно рассказывают о том, как обмануть продавцов этой торговой площадки и бесплатно получить товары.

Именно по этой причине AliExpress начал массовую блокировку аккаунтов, на счету которых слишком большое количество открытых споров.

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