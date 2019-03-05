AliExpress будет продавать в России автомобили

ФОТО: ТАСС/ Сергей Коньков

Крупнейшая мировая торговая площадка AliExpress с 5 марта запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Источник отмечает, что первым партнером AliExpress станет китайский производитель машин Chery. На онлайн-площадке выставят модели Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7 вместе с комплектующими и аксессуарами к ним.

В будущем маркетплейс будет расширен, но с какими ещё автопроизводителями собирается сотрудничать площадка, не уточняется.

Как отмечает РЕН ТВ, решение заняться продажей авто в России в AliExpress объяснили тем, что в корпорации замечают рост интереса покупателей к машинам и мотоциклам на протяжении длительного времени.

Добавим, открытая в 2010 году торговая онлайн-площадка является одной из крупнейших в мире. Также AliExpress.сom также входит в топ-35 самых посещаемых сайтов в интернете.

Напомним, представители онлайн-платформы AliExpress ранее опровергают появившуюся в СМИ информацию о массовой блокировке аккаунтов россиян, у которых открыто большое количество споров с продавцами. Также они не подтверждают сообщения о том, что добавляют таких покупателей в чёрный список. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ритейлера.

Там отметили, что так называемая «чистка» россиян имеет точечный характер. Внимание может привлечь пользователь, который имеет, к примеру, 20 заказов и 19 открытых споров. Такая статистика может напрямую указывать на мошенничество, отмечает RT.

Как отмечает Ura.ru, ранее в СМИ появилась информация о том, что массовая проверка аккаунтов россиян началась после распространения в сети подробной инструкций о том, как обмануть продавцов AliExpress и получить товар практически бесплатно.