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Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной

21 Ноября 2018 в 09:22
Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной
ФОТО: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Известный музыкант и продюсер Бари Алибасов взял в жены актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Новость об этом публикует «Вечерняя Москва».

Источники отмечают, что любовные отношения между знаменитостями начались ещё в 1995 году, тогда их роман продлился три года – они расстались, но все эти годы поддерживали тёплые приятельские взаимоотношения.

К слову, для новоиспечённых супругов этот брак стал далеко не первым: музыкант и продюсер уже был женат пять раз, у актрисы было шесть мужей.

Дни.ру отмечают, что бракосочетание состоялось в Кутузовском загсе столицы.

Между тем, ранее в СМИ появилась информация, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров тайно женился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на близкий к музыканту источник.

Новой женой Шнурова стала уральская светская львица Ольга Абрамова, отмечает НСН.


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