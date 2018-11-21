Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной

ФОТО: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Известный музыкант и продюсер Бари Алибасов взял в жены актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Новость об этом публикует «Вечерняя Москва».

Источники отмечают, что любовные отношения между знаменитостями начались ещё в 1995 году, тогда их роман продлился три года – они расстались, но все эти годы поддерживали тёплые приятельские взаимоотношения.

К слову, для новоиспечённых супругов этот брак стал далеко не первым: музыкант и продюсер уже был женат пять раз, у актрисы было шесть мужей.

Дни.ру отмечают, что бракосочетание состоялось в Кутузовском загсе столицы.

Между тем, ранее в СМИ появилась информация, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров тайно женился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на близкий к музыканту источник.



Новой женой Шнурова стала уральская светская львица Ольга Абрамова, отмечает НСН.



