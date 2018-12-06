«Alibaba» зашла в Бельгию

Китайская корпорация «Alibaba» подписала соглашение с правительством Бельгии по открытию первой Всемирной электронной торговой платформы /eWTP/ на территории Европы. Цель - продвижение трансграничной торговли в долгосрочной перспективе.

«Alibaba» совместно с бельгийскими торговыми и инвестиционными структурами также будет стимулировать продажи высококачественной продукции из Бельгии на платформах электронной торговли «Alibaba». Предполагаются презентации товаров, маркетинговые проекты и прямой импорт продукции. Кроме того, «Alibaba» будет совместно с правительством Бельгии продвигать страну как привлекательное место для отдыха среди китайских туристов.

Ранее НСН сообщала, что в Китае появился автомат по продаже автомобилей, работающий по принципу вендинговой машины. Проект реализован совместными усилиями китайской компании Alibaba и американского автопроизводителя Ford.

В эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто усомнился, что новый способ продажи автомобилей может быть успешным. Эксперт назвал вендинговый аппарат «рекламной заманухой» и отметил, что людям важно почувствовать автомобиль перед тем, как его купить.