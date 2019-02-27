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«Alibaba» в прошлом году создала 40 миллионов рабочих мест

27 Февраля 2019 в 21:17
«Alibaba» в прошлом году создала 40 миллионов рабочих мест

Корпорация «Alibaba» создала в 2018 году создала около 40,82 млн рабочих мест благодаря своей обширной экосистеме розничной торговли.

Торговые платформы «Alibaba», включая «Taobao» и «Тmall», создали примерно 15,58 млн рабочих мест в 2018 году, отмечается в докладе.

Такие отрасли розничной продажи, как одежда и текстиль, товары домашнего обихода и бытовые электроприборы, предоставили наибольшее количество рабочих мест, передает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщала, что в Китае появился автомат по продаже автомобилей, работающий по принципу вендинговой машины. Проект реализован совместными усилиями китайской компании «Alibaba» и американского автопроизводителя «Ford».

В эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто усомнился, что новый способ продажи автомобилей может быть успешным. Эксперт назвал вендинговый аппарат «рекламной заманухой» и отметил, что людям важно почувствовать автомобиль перед тем, как его купить.

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