Алексей Серебряков пояснил слова о «демонстрации псевдопатриотизма»

Актер Алексей Серебряков, который 8 лет назад перебрался в Канаду, пояснил, что стояло за его словами о псевдопатриотизме. По его словам, цитата вырвана из контекста, а значит, смысл ее искажен.

Сайт KP.Ru цитирует актера, который заявил, что «псевдопатриотизм — это любовь не к человеку, а к государственному аппарату, бюрократическому механизму, который в идеале должен обеспечить нормальную жизнь своим гражданам, то есть обеспечить правопорядок, справедливый суд, хорошее образование, медицину. Весь госаппарат живет на наши деньги, и значит должен делать нам хорошо: ценить нашу жизнь, развивать нас культурно, защищать».

При этом настоящий патриотизм заключается в любви к Родине, ее истории.

В качестве настоящего патриота Серебряков привел его героя Василия Твердохлебова из сериала «Штрафбат».

Напомним, СМИ растиражировали интервью актера студентам лондонской школы экономики. Он якобы говорил о том, что российские власти якобы «создали» в Грузии, Чечне, Украине и даже в африканских республиках, в результате чего наша страна оказалась «в сплошном окружении врагов и должна демонстрировать псевдопатриотизм».