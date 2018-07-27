Пятница
27 июля
USD 62.95
EUR 73.82
Горячие новости

Алексей Гордеев оценил работу сельхозпредприятий Тверской области

27 Июля 2018 в 14:29
Алексей Гордеев оценил работу сельхозпредприятий Тверской области
Фото: piginfo.ru
Зампредседателя правительства РФ посетил регион в рамках рабочей поездки.

Сельхозпредприятия в Тверской области демонстрируют высокие показатели не только для российской, но и для мировой экономики, завил вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в регион. Зампредседателя правительства и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили предприятия группы компаний «АгроПромкомплектация».

Как отметил Алексей Гордеев, за последние годы благодаря инвестированным средствам удалось наладить «активный, бурный рост производства». Здесь качественно реализуется цепочка «от поля до прилавка», это уникальное предприятие не только для российской, но и мировой экономики», - обратил внимание вице-премьер.

Со своей стороны, Игорь Руденя отметил, что проект был реализован при поддержке федерального центра. «Мы со своей стороны будем оказывать необходимую поддержку для развития этого проекта на территории тверского региона», - заявил губернатор региона.

Делегация, в частности, посетила животноводческий молочный комплекс в деревне Ручьи Конаковского района, Дмитрогорский молочный завод и Дмитрогорскиймясоперерабатывающий завод.

В дальнейшем в Тверской области в рамках модернизации электросетевогокомплекса увеличат мощности для сельхозпредприятий, отремонтируют дороги, соединяющие производственные площадки с основными магистралями.

Отметим, что предприятия ГК «АгроПРомкомплектация» обеспечивают 35 процентов от общеобластного объема производства свинины и 21 процент от общеобластногопроизводства молока. За прошлый год было реализовано 43,7 тысяч. тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тысяч тонн.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.