Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение

Следствие предъявило бывшему главе ГСУ Следственного комитета по Москве Александру Дрыманову обвинение в получении взяток. Как пишут «Известия», 17 июля Лефортовский суд Москвы арестовал экс-руководителя московского главка СКР. Это решение защита уже обжаловала.

В настоящее время Александр Дрыманов находится в СИЗО «Лефортово». Ему вменяют получение взятки в 200 тысяч евро. Апелляционную жалобу на арест будут рассматривать в Мосгорсуде 31 июля. Экс-глава ГСУ столичного СК известен как человек, который занимался расследованием военных преступлений в Донбассе.

Генерала задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми «вора в законе» 65-летнего Шакро Молодого. Сам Дрыманов свою вину не признает.Обязанности Дрыманова будет временно исполнять полковник Андрей Стрижов, а сам Дрыманов отправлен на пенсию в связи с выходом на пенсию.