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Александр Ширвиндт: Наша дружба с Михаилом Державиным достойна книги рекордов

15 Января 2018 в 19:51
Александр Ширвиндт: Наша дружба с Михаилом Державиным достойна книги рекордов

Достойной книги рекордов Гиннесса назвал свою дружбу с народным артистом России Михаилом Державиным, похороненным сегодня на Новодевичьем кладбище, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас такое время постоянной жажды рекордов, все хотят проникнуть в книгу Гиннесса. Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой дружбы, сотрудничества и любви достойно того, чтобы нас куда-нибудь внесли. Если кто-нибудь где-то там опомнится и вручит мне медаль, я ее возьму и тебе принесу, Мишка", -  сказал он во время прощания с артистом.

Напомним, Михаил Державин был сегодня похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой отца - в прошлом ведущего актера Театра им. Вахтангова Михаила Степановича Державина.

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