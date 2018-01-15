Александр Ширвиндт: Наша дружба с Михаилом Державиным достойна книги рекордов

Достойной книги рекордов Гиннесса назвал свою дружбу с народным артистом России Михаилом Державиным, похороненным сегодня на Новодевичьем кладбище, художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас такое время постоянной жажды рекордов, все хотят проникнуть в книгу Гиннесса. Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой дружбы, сотрудничества и любви достойно того, чтобы нас куда-нибудь внесли. Если кто-нибудь где-то там опомнится и вручит мне медаль, я ее возьму и тебе принесу, Мишка", - сказал он во время прощания с артистом.

Напомним, Михаил Державин был сегодня похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой отца - в прошлом ведущего актера Театра им. Вахтангова Михаила Степановича Державина.