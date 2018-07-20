Александр Овечкин встретился с волонтерами штаба Собянина

Александр Овечкин сегодня посетил избирательный штаб Сергея Собянина для того, чтобы пообщаться с волонтерами. Как сообщили НСН в избирательном штабе, визит великого хоккеиста начался неожиданно — с игры в настольный футбол с волонтёрами. Вокруг хоккеиста собрались почти все находящиеся здесь люди.Александр Овечкин также примерил форму волонтеров штаба, которая отлично села по его фигуре. После он ответил на многочисленные вопросы. Крайний нападающий «Вашингтон кэпиталз» на вопрос, тяжело ли поднимать Кубок Стэнли над головой, ответил: «Весит этот трофей около 30 килограммов, а поднимали мы его часто. Так что, думаю, летом могу не заниматься — руки Кубком Стэнли я точно накачал».Знаменитый хоккеист высказал пожелание Сергею Собянину: «продолжать в том же духе».Говоря о причинах своего успеха, Овечкин отметил нацеленность на постоянную работу. По его словам, большую помощь ему оказала его семья:«Мой отец посвятил свою жизнь мне, тому, чтобы я стал тем, кем сейчас являюсь. Никто, конечно, не знал, чего мне удастся добиться, но я хотел быть хоккеистом, и вся моя семья поддерживала меня в этом», — поделился Александр.Ответы гостя отличались и юмором. Например, после вопроса о его заветной мечте форвард с улыбкой сообщил собравшимся: «Считается, что хоккеист мечтает, чтобы в борьбе ему выбили зуб. Мне повезло еще больше — мне выбили два».