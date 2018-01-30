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Александр Овечкин стал доверенным лицом Владимира Путина

30 Января 2018 в 18:28
Александр Овечкин стал доверенным лицом Владимира Путина

Хоккеист и создатель движения Putin Team Александр Овечкин стал доверенным лицом действующего президента России Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Спортсмен вошёл в третий список доверенных лиц действующего российского лидера.

В нём содержится  62 имени. Согласно российским законам, кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц.

Напомним, о создании общественного движения в поддержку президента России нападающий "Вашингтон Кэпиталз" сообщил в ноябре. Александр Овечкин заявил, что стать частью огромной команды главы государства может каждый. По его мнению, Putin Team объединяет людей, которые гордятся страной. По словам Овечкина, с помощью проекта жители страны могут показать «всем сильную и сплоченную Россию».

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