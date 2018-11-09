Красовицкий рассказал, чего желает себе на Новый год

В шоу «Тариф Дневной» у Надежды Епифановой и Дмитрия Ленского побывал лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий. Вместе с ведущими НАШЕго музыкант обсудил первородный восторг от работы над новым материалом, постоянные новогодние желания Александра и опасности, поджидающие в караоке в Иваново.

Сегодня, 9 ноября, группа Animal ДжаZ выступит в Нижнем Новгороде. Александр заметил, что город сильно изменился и стал выглядеть потрясающе, сохранив при этом объекты культурного наследия.

«Улицы сохранили много купеческих домов, дух дореволюционной ярмарки. Это для меня такой кайф! Но, думаю, это будет любому кайф, тем, кто любит дома не коробки, а с крендельками!».

Весной группа выпустила новый альбом под ёмким названием «Счастье», а 23 декабря в московском «Адреналин Stadium» состоится концерт «18 лет счастья», посвященный «совершеннолетию» коллектива. Александр рассказал, что после выпуска релиза, неожиданной критике подверглась обложка альбома, на которой изображена девушка, выбравшаяся из леса. Музыкант заметил, что на его взгляд в этом образе и заключается квинтэссенция понятия «счастье».

«Момент перехода между ужасом и радостью – и есть счастье! Когда тебе уже не плохо, но еще и не хорошо. Баланс, момент душевного равновесия, когда тебе уже никто не бьет под дых».

Обсуждая с ведущими приближающийся Новый год, лидер группы Animal ДжаZ рассказал, почему не наряжает ёлку, и что традиционно загадывает в волшебную ночь.

«Я не наряжаю елку, потому что иголки – это ад в квартире, а искусственная елка – это не елка. В новогоднюю ночь есть два желания: если у меня все хорошо в личной жизни, всегда желаю удачи группе, а если нет – то я желаю себе удачи в личной жизни!», - поделился со слушателями радиостанции Александр.

Подробности эфира – какой любимый писатель и какая любимая книга Александра Красовицкого, почему группа Animal ДжаZ часто балует слушателей синглами, и в каком вокальном диапазоне может петь музыкант - на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!