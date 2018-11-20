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Александр Кокорин заболел в СИЗО

20 Ноября 2018 в 15:20
Александр Кокорин заболел в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка», заболел. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на слова секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Он подчеркнул, что на такие мысли его навела обстановка в камере футболиста: там находятся медикаменты.Также Мельников отметил, что Кокорин «говорит в нос», и у него нет настроения. Между тем, по словам уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, здоровье Кокорина не должно вызывать опасений, поскольку на тумбочке у футболиста стоят не медицинские препараты, а витамины – они необходимы футболисту для поддержания нормальной физической формы.  

Что касается другого арестованного футболисты Павла Мамаева, то он предпочитает уделять свободной время чтению – в камере у него произведение Достоевского «Идиот».

Как напоминает «Свободная пресса», ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, а также полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев, были арестованы до 8 декабря. В начале октября в Москве произошли две драки с их участием, в результате чего было заведено уголовно дело.

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